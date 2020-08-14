Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Белорусские пропагандисты нашли у «организатора беспорядков в Минске» визитку. Но не Яроша

Александр Панько
14.08.20 16:29
283
Белорусские пропагандисты нашли у «организатора беспорядков в Минске» визитку. Но не Яроша

Главное: Государственный канал «Беларусь 1» показал сюжет, в котором оппозиционный активист Юрий Воскресенский свидетельствует о «московских кукловодах». При этом на экране показывают кошелек с символикой СБУ и изображением Степана Бандеры.

Детали: Белорусское телевидение показало запись допроса в КГБ Юрия Воскресенского, координатора избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в Первомайском районе Минска. Как сообщает tvr.by, Воскресенский, которого в сюжете называют организатором протестов, на камеру покаялся в связях с «московскими кукловодами».

По его словам, в июне на него «через Facebook вышел московский политолог Дмитрий Болкунец», который затем представил Воскресенского своему коллеге Андрею Суздальцеву. Они предложили продолжить общение «на предмет изучения общественно-политической ситуации в Белоруссии».

В августе Болкунец якобы пригласил его на еще одну встречу, «козырял» связями с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и «высказывал намерения дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Белоруссии накануне выборов». «Он достал при встрече 30 тысяч российских рублей из личных средств со словами „это на демократию“ и посоветовал их передать на закупку лазерных указок», — рассказал Воскресенский и объяснил, что указками должны были светить в силовиков.

В итоге он якобы принял деньги, но 12 августа осознал, что протесты «превращаются в тотальный неуправляемый хаос», и пришел с повинной в КГБ. «Я понял, что меня использовали в качестве пешки, в темную, московские кукловоды», — заключил Воскресенский, призвав молодежь не участвовать в протестах.

При этом, как сообщает ВВС, в сюжете демонстрировались кадры обыска. На них, в частности, можно видеть кошелек с символикой Службы безопасности Украины, а также календарик с изображением Степана Бандеры в визитнице. При этом неизвестно, относятся ли эти кадры к найденному во время обыска у Воскресенского, или нет.

Календарик со Степаном Бандерой в портмоне

Календарик с символикой СБУ в портмоне

В тему: В апреле 2014 года российские СМИ показали фейковый сюжет о нападении «боевиков „Правого сектора“ на блок-пост в Славянске». Пропагандисты утверждали, что в «сожженных боевиками автомобилях пророссийских граждан Славянска», помимо оружия и долларов, были найдены визитки лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша. После этого словосочетание «визитка Яроша» стало общеизвестным мемом.

Тэги: СМИ, Степан Бандера, СБУ, пропаганда, Дмитрий Ярош, Беларусь, курьезы, Юрий Воскресенский

Комментарии

Статьи

14.08.20 09:28

Прерванный полет: судьба самолетов-заправщиков Ил-78 в Украине

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина
14.08.20 14:12

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

На фоне официально опубликованных результатов выборов белорусы усиливают забастовку

На фоне официально опубликованных результатов выборов белорусы усиливают забастовку
14.08.20 14:42
916
Последние новости
14.08.20 17:10

Митрополит Антоний объяснил, как правильно воспринимать явления иного мира
14.08.20 17:02

Вадима Титушко арестовали по подозрению в совершении тяжкого преступления
14.08.20 16:29

Белорусские пропагандисты нашли у «организатора беспорядков в Минске» визитку. Но не Яроша
14.08.20 16:27

Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
14.08.20 16:05

Управделами УПЦ: Церковь не зовет на баррикады, а призывает к миру
14.08.20 15:44

На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
14.08.20 15:40

Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь почитает Крест Господень
Фото и Видео
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
В Киеве ужесточают карантинные ограничения
В Киеве ужесточают карантинные ограничения
Байден объяснил, почему все должны носить маски
Байден объяснил, почему все должны носить маски
В Киеве Mazda неудачно «припарковалась» в кофейне
В Киеве Mazda неудачно «припарковалась» в кофейне
В Киеве вор-рецидивист зарезал парня, который заступился за девушку
В Киеве вор-рецидивист зарезал парня, который заступился за девушку
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
15-летний сын покойного рэпера Децла выпустил свою первую песню
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
Беларусы бастуют и требуют от СМИ правды
В Индонезии родился теленок-мутант
В Индонезии родился теленок-мутант
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.