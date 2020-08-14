Белорусские пропагандисты нашли у «организатора беспорядков в Минске» визитку. Но не Яроша

Главное: Государственный канал «Беларусь 1» показал сюжет, в котором оппозиционный активист Юрий Воскресенский свидетельствует о «московских кукловодах». При этом на экране показывают кошелек с символикой СБУ и изображением Степана Бандеры.

Детали: Белорусское телевидение показало запись допроса в КГБ Юрия Воскресенского, координатора избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико в Первомайском районе Минска. Как сообщает tvr.by, Воскресенский, которого в сюжете называют организатором протестов, на камеру покаялся в связях с «московскими кукловодами».

По его словам, в июне на него «через Facebook вышел московский политолог Дмитрий Болкунец», который затем представил Воскресенского своему коллеге Андрею Суздальцеву. Они предложили продолжить общение «на предмет изучения общественно-политической ситуации в Белоруссии».

В августе Болкунец якобы пригласил его на еще одну встречу, «козырял» связями с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и «высказывал намерения дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Белоруссии накануне выборов». «Он достал при встрече 30 тысяч российских рублей из личных средств со словами „это на демократию“ и посоветовал их передать на закупку лазерных указок», — рассказал Воскресенский и объяснил, что указками должны были светить в силовиков.

В итоге он якобы принял деньги, но 12 августа осознал, что протесты «превращаются в тотальный неуправляемый хаос», и пришел с повинной в КГБ. «Я понял, что меня использовали в качестве пешки, в темную, московские кукловоды», — заключил Воскресенский, призвав молодежь не участвовать в протестах.

При этом, как сообщает ВВС, в сюжете демонстрировались кадры обыска. На них, в частности, можно видеть кошелек с символикой Службы безопасности Украины, а также календарик с изображением Степана Бандеры в визитнице. При этом неизвестно, относятся ли эти кадры к найденному во время обыска у Воскресенского, или нет.

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