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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 31 июля 2020

Агата Кловская
31.07.20 19:28
853
Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 31 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 31 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 17 334 539, смертей ‒ 674 038, а выздоровлений ‒ 10 179 718. В Украине же выявлено 69 884 инфицированных, зарегистрировано 1 693 смерти и 38 752 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 4 496 737 (смертей ‒ 152 074), Бразилии ‒ 2 610 102 (91 263), Индии ‒ 1 638 827 (35 745), России ‒ 838 461 (13 939), ЮАР ‒ 482 169 (7 812), Мексике ‒ 416 179 (46 000), Перу ‒ 400 683 (18 816), Чили ‒ 353 536 (9 377), Иране ‒ 304 204 (16 766), Великобритании ‒ 303 913 (46 084), Испании ‒ 285 430 (28 443), Пакистане ‒ 278 305 (5 951), Колумбии ‒ 276 055 (9 808), Саудовской Аравии ‒ 275 905 (2 866), Италии ‒ 247 158 (35 132), Бангладеш ‒ 237 661 (3 111), Турции ‒ 229 891 (5 674), Франции ‒ 222 469 (30 241), Германии ‒ 210 123 (9 147), Аргентине ‒ 185 373 (3 466), Ираке ‒ 124 609 (4 741), Канаде ‒ 117 680 (8 973), Катаре ‒ 110 695 (174) и Индонезии ‒ 108 376 (5 131).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 29 июля 2020 года мы писали, что коронавирус может развить у человека новую опасную болезнь.

А 30 июля 2020 года сообщалось, что тернополянин заразился коронавирусом уже в третий раз.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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