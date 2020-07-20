Итальянский ученый назвал эффективный способ уничтожить коронавирус

Главное: Ученый из Италии назвал эффективный способ уничтожить коронавирус. Для этого необходимо ультрафиолетовое излучение солнечного спектра.

Детали: Известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра очень эффективно уничтожает коронавирус. Его цитируют российские СМИ, которым он объяснил специфику процесса.

Ученый поведал, что на первом этапе исследователи «поместили вирус в капельки воды, воспроизводя эффект, который возникает во время кашля или чихания инфицированного коронавирусом человека».

Он добавил: «При этом использовались три различных концентрации вируса. Низкая концентрация соответствовала ситуации, при которой в комнате находится зараженный человек, высокая – положению больного с тяжелой формой коронавируса, очень высокая – вообще не имела аналогов в реальной жизни».

По его словам, «материалы были подвергнуты различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне – ультрафиолету С (УФ-С)».

Оказалось, что «воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса».

Профессор объяснил, что «УФ-С полностью поглощается при прохождении солнечных лучей через земную атмосферу».

Следующий эксперимент ученые поставили с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В): с той частью солнечного излучения, которая достигает поверхности Земли, нагревает воздух, а также воздействует на человека, в частности вызывая появление загара.

Исследователь говорит: «Мы узнали, что минимальная доза солнечного излучения в считаные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%».

Он говорит, что «солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком».

Профессор считает, что «этим объясняется нынешнее снижение заболеваемости в Европе и большинстве стран, расположенных в Северном полушарии, тогда как в Южном полушарии, где сейчас зима и менее активное солнечное излучение, имеет место самый настоящий пик инфицирования».

Однако, по его словам, имеются исключения.

Ученый поведал: «Высокий уровень распространения вируса наблюдается сейчас в Индии, Пакистане и Бангладеш. Это объясняется муссонным климатом, при котором летом из-за обильных осадков в атмосферу попадает мало солнечных лучей».

В тему: 15 июля 2020 года мы писали, что ученые обнаружили новый способ заражения коронавирусом.

8 мая 2020 года китайские ученые обнаружили следы вируса SARS-CoV-2 в сперме человека. Это не означает, что он может передаваться половым путем, но требует дополнительных исследований в области влияния на мужскую репродуктивную систему. Кроме того, по данным медиков, коронавирус может до трех дней сохраняться на волосах.