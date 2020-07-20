Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Итальянский ученый назвал эффективный способ уничтожить коронавирус

Агата Кловская
293
Итальянский ученый назвал эффективный способ уничтожить коронавирус

Главное: Ученый из Италии назвал эффективный способ уничтожить коронавирус. Для этого необходимо ультрафиолетовое излучение солнечного спектра.

Детали: Известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра очень эффективно уничтожает коронавирус. Его цитируют российские СМИ, которым он объяснил специфику процесса.

Ученый поведал, что на первом этапе исследователи «поместили вирус в капельки воды, воспроизводя эффект, который возникает во время кашля или чихания инфицированного коронавирусом человека».

Он добавил: «При этом использовались три различных концентрации вируса. Низкая концентрация соответствовала ситуации, при которой в комнате находится зараженный человек, высокая – положению больного с тяжелой формой коронавируса, очень высокая – вообще не имела аналогов в реальной жизни».

По его словам, «материалы были подвергнуты различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне – ультрафиолету С (УФ-С)».

Оказалось, что «воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса».

Профессор объяснил, что «УФ-С полностью поглощается при прохождении солнечных лучей через земную атмосферу».

Следующий эксперимент ученые поставили с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В): с той частью солнечного излучения, которая достигает поверхности Земли, нагревает воздух, а также воздействует на человека, в частности вызывая появление загара.

Исследователь говорит: «Мы узнали, что минимальная доза солнечного излучения в считаные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%».

Он говорит, что «солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком».

Профессор считает, что «этим объясняется нынешнее снижение заболеваемости в Европе и большинстве стран, расположенных в Северном полушарии, тогда как в Южном полушарии, где сейчас зима и менее активное солнечное излучение, имеет место самый настоящий пик инфицирования».

Однако, по его словам, имеются исключения.

Ученый поведал: «Высокий уровень распространения вируса наблюдается сейчас в Индии, Пакистане и Бангладеш. Это объясняется муссонным климатом, при котором летом из-за обильных осадков в атмосферу попадает мало солнечных лучей».

В тему: 15 июля 2020 года мы писали, что ученые обнаружили новый способ заражения коронавирусом.

8 мая 2020 года китайские ученые обнаружили следы вируса SARS-CoV-2 в сперме человека. Это не означает, что он может передаваться половым путем, но требует дополнительных исследований в области влияния на мужскую репродуктивную систему. Кроме того, по данным медиков, коронавирус может до трех дней сохраняться на волосах.

Тэги: ученые, Солнце, здоровье, мир, свет, исследование, коронавирус

Комментарии

Статьи

20.07.20 09:28

ООН против мраЗЕй

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
20.07.20 07:54

«Колос» – «Динамо»: результат-то останется…

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Количество районов в Украине сократилось более, чем втрое. Опубликованы новые карты
20.07.20 11:16

Количество районов в Украине сократилось более, чем втрое. Опубликованы новые карты

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
«Колос» – «Динамо»: результат-то останется…
«Колос» – «Динамо»: результат-то останется…
«Колос» – «Динамо»: результат-то останется…
«Колос» – «Динамо»: результат-то останется…
Ученые наконец-то выяснили, чем на самом деле полезен секс
Ученые наконец-то выяснили, чем на самом деле полезен секс
В будущем на нашей Земле появится… новый океан
В будущем на нашей Земле появится… новый океан
Умер остроумный каталонский писатель-новатор Хуан Марсе
Умер остроумный каталонский писатель-новатор Хуан Марсе
Знаменитый американский боксер решил сразиться с акулой-людоедом
Знаменитый американский боксер решил сразиться с акулой-людоедом
«Экстаз» Гаспара Ноэ: прекрасная смерть современной европейской культуры
«Экстаз» Гаспара Ноэ: прекрасная смерть современной европейской культуры
Участники группы The Beatles воссоединились, чтобы выпустить новый альбом
Участники группы The Beatles воссоединились, чтобы выпустить новый альбом
Британские СМИ обсуждают неожиданный слух по поводу политического будущего Меган Маркл
Британские СМИ обсуждают неожиданный слух по поводу политического будущего Меган Маркл
Сервис Netflix назвал десятку своих самых популярных фильмов
Сервис Netflix назвал десятку своих самых популярных фильмов
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
fraza.com

Главная новость дня

В Польше задержан экс-глава «Укравтодора» Новак. Проводятся массовые обыски

В Польше задержан экс-глава «Укравтодора» Новак. Проводятся массовые обыски
20.07.20 12:17
253
Последние новости
20.07.20 13:30

«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
20.07.20 13:02

Итальянский ученый назвал эффективный способ уничтожить коронавирус
20.07.20 12:47

Петиция к Зеленскому против захвата Киево-Печерской лавры набрала 25 тысяч голосов
20.07.20 12:41

На Сумщине произошел выброс опасного токсичного вещества
20.07.20 12:17

В Польше задержан экс-глава «Укравтодора» Новак. Проводятся массовые обыски
20.07.20 12:06

Известная мумия из израильского музея оказалась… «подделкой»
20.07.20 11:34

В ВОЗ назвали примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Фото и Видео
«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
«Слуга народа» Юзик в одних трусах и с пивом замечен на популярном курорте под Одессой
Известная мумия из израильского музея оказалась… «подделкой»
Известная мумия из израильского музея оказалась… «подделкой»
Под Одессой на популярном курорте горели сразу две базы отдыха
Под Одессой на популярном курорте горели сразу две базы отдыха
Появилось видео, как россияне эпично застряли вниз головой на сломавшейся карусели
Появилось видео, как россияне эпично застряли вниз головой на сломавшейся карусели
На Запорожье старушка «выгуливала» внука в море на поводке
На Запорожье старушка «выгуливала» внука в море на поводке
Арабская страна впервые в истории отправила зонд на Марс
Арабская страна впервые в истории отправила зонд на Марс
В Москве найдена мертвой известный сексолог и крестная внучка Алисы Фрейндлих
В Москве найдена мертвой известный сексолог и крестная внучка Алисы Фрейндлих
Знаменитый американский боксер решил сразиться с акулой-людоедом
Знаменитый американский боксер решил сразиться с акулой-людоедом
Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра
Появилось видео странной драки в одной из маршруток Днепра
В жуткой аварии на Одесчине погибли шесть человек
В жуткой аварии на Одесчине погибли шесть человек
fraza.com
Новости блогосферы
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.