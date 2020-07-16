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Предстоятель УПЦ расскажет, как добрые мысли меняют жизни людей

Автор: «Фраза»
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Предстоятель УПЦ расскажет, как добрые мысли меняют жизни людей

Главное: Добрые помыслы изменяют сердце человека, уничтожая грехи. Об этом расскажет Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

Детали: В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий расскажет, добрые мысли способны помочь человеку преодолевать трудности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 18 июля в 06.30 на телеканале «Интер».

«Какую великую силу имеет добрая мысль! Она помогает человеку в самое трудное время, она уничтожает человеческие грехи», — отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала «Интер» в Ютуб.

В тему: В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям, что поможет наполнить душу радостью.

Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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