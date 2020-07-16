Американские ученые узнали, вредит ли здоровью собак стерилизация

Главное: Ученые из США поведали, вредна ли для здоровья собак стерилизация. По их словам, все зависит от их породы.

Детали: Исследователи из Калифорнийского университета в Дэйвисе (США) рассказали о том, вредит ли собакам стерилизация. Их цитирует издание Frontiers in Veterinary Science.

Во время своей работы ученые проанализировали наблюдения за тысячами животными тридцати пяти парод, которые пятнадцать лет фиксировали в Ветеринарно-медицинском учебном госпитале.

Основными опасными последствиями стерилизации для собак называли, пишет издание, «заболевания суставов, включая дисплазию бедра и локтевого сустава, разрывы крестообразной связки черепа, а также онкологические заболевания лимфому, гемангиосаркому или рак стенок кровеносных сосудов, опухоли тучных клеток и остеосаркому, или рак кости».

Оказалось, что собаки по-разному переносят данную операцию в зависимости от их породы.

Как говорят ученые, «между породами существуют огромные различия, поэтому существует одного подхода для всех, когда речь идет о рисках для здоровья и возрасте, в котором собака кастрирована».

По их словам, «у некоторых пород развивались проблемы, у других – нет, у некоторых появились заболевания суставов, но не рак, или же наоборот».

При этом, как отмечается, эксперты «обнаружили, что уязвимость к заболеваниям суставов связана с размером тела собаки».

В их отчете говорится: «У более мелких пород нет этих проблем, но у большинства более крупных пород, обычно, возникают заболевания суставов».

Отмечается также, что «исключением оказались представители двух больших пород: немецкие доги и ирландские волкодавы, у которых не было заболеваний суставов при стерилизации в любом возрасте».

Ученые сообщают: «Уровень заболеваемости раком у маленьких собачек оказался низким независимо от того, производилась кастрация или нет. Но вот у мелких бостон-терьеров и ши-тцу при стерилизации зафиксировано значительное увеличение числа раковых заболеваний».

Подчеркивается, что «пол собаки тоже иногда имеет значение: у самок бостон-терьеров, кастрированных в стандартном шестимесячном возрасте, не было повышенного риска заболеваний суставов или рака по сравнению с нетронутыми собаками, но у самцов той же породы риск оказался повышенным».

Выяснилось, что «при стерилизации или удалении яичников самки в целом больше подвержены риску развития одного или нескольких видов рака на 5-15 процентов по сравнению с самцами».

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