Эксперты оценили шансы «Шахтера» выиграть Лигу Европы этим летом

Главное: Букмекеры оценили шансы донецкого «Шахтера» выиграть Лигу Европы. На «горняков» ставят как 15 к 1.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы донецкого «Шахтера» выиграть Лигу Европы. Они опубликовали свежие котировки.

На «горняков» ставят как 15 к 1, что отправляет их в разряд середняков турнира.

Фаворитами же считают МЮ (3 к 1), «Интер» (5,5 к 1) и «Байер» (7,5 к 1).

Матчи Лиги Европы возобновятся после карантина из-за пандемии коронавируса уже 5 августа, когда «Шахтер» примет в ответном поединке немецкий «Вольфсбург» (первый матч в Германии завершился со счетом 2-1 в пользу украинской команды). На победу «горняков» ставят 2,6 к 1, на ничью – 3,4 к 1, а на победу немцев – тоже 2,6 к 1.

Также важно помнить, что четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Во всех парах будет сыгран один матч.

В тему: 10 июля 2020 года мы писали, что в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Донецкий «Шахтер», в случае прохода «Вольфсбурга», в четвертьфинале встретится с победителем пары «Базель» – «Айнтрахт». После этого «горняки» могут попасть на победителя противостояния Интер»/«Хетафе» – «Байер»/«Рейнджерс».

Ранее наш колумнист писал о том, как донецкий клуб «помнит» свою историю.