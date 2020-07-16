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В Украине люди до сих пор продолжают умирать от ботулизма

Автор: «Фраза»
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В Украине люди до сих пор продолжают умирать от ботулизма

Главное: В этом году ботулизмом в Украине уже заболели сорок человек. Двое из них умерли.

Детали: Украинцы продолжают заражаться ботулизмом. С начала 2020 года страшная болезнь поразила уже сорок человек, двое из которых скончались, о чем сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Среди заболевших – двое детей: девяти и тринадцать лет.

В частности, отмечается, что «употребление изготовленных в домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания, приобретенных в местах несанкционированной торговли, может привести к заболеванию ботулизмом».

Ботулизм

Украинцев призывают избегать потребления консервов или изделий из мяса без должной термообработки.

Ботулизм

В тему: 28 февраля 2019 года мы писали, что в Киеве мужчина подхватил ботулизм, съев консервы из супермаркета.

27 декабря 2018 года сообщалось, что в Киеве шестилетний мальчик скушал вяленого карася и заболел ботулизмом.

Тэги: общество, здоровье, ботулизм, новости Украины

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