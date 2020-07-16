Болгария открыла свои границы для украинцев на фоне пандемии коронавируса

Главное: Свои границы для украинцев, несмотря на пандемию коронавируса, открыла Болгария. Это уже 26-я страна, которая дала нашим гражданам «зеленый свет».

Детали: Болгария стала 26-й страной, которая открыла свои границы для украинцев на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает посольство Украины в этой стране, ссылаясь на решение местных властей.

Границы с Украиной открылись в четверг, 16 июля.

Также отмечается: «Согласно решению Министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 № РД-01-405, начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус».

Кроме этого, как сообщается, «действие чрезвычайной эпидемической ситуации в Болгарии продлили до 31 июля».

С начала пандемии коронавирусом в Болгарии заразились 7 645 человек, 283 из которых скончались.

Ранее свои границы для украинцев открыли такие страны: Албания, Турция, Сербия, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан.

В тему: 15 июля 2020 года сообщалось, что коронавирусный карантин в Украине продлят как минимум до конца лета.