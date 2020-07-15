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Пока во всем мире протестуют против появления 5G, специалисты прогнозируют появление 6G

Автор: «Фраза»
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Пока во всем мире протестуют против появления 5G, специалисты прогнозируют появление 6G

Главное: По прогнозам аналитиков Samsung, массовый запуск связи шестого поколения может состояться уже в 2030 году. Пиковая скорость передачи данных у нового поколения ожидается на уровне 1000 Гбит/с с минимальной задержкой.

Детали: Аналитики компании Samsung прогнозируют, что уже в следующем году Международный союз электросвязи начнет определять технические стандарты для связи шестого поколения. Как сообщается на официальном сайте компании, этот процесс будет завершен в 2028 году. Тогда же начнется коммерциализация стандарта. В таком случае массовый коммерческий запуск ожидается уже в 2030 году.

Ожидается, что основными потребителями 6G станут такие сервисы, как иммерсивная дополненная реальность (XR), высококачественные мобильные голограммы и цифровая репликация.

Пиковая скорость передачи данных у связи шестого поколения ожидается на уровне 1000 Гбит/с с задержкой менее 100 микросекунд.

В тему: 22 сентября 2019 года В Швейцарском Берне состоялась многочисленная акция протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G). Люди всерьез опасаются, что новые технологии негативным образом повлияют на их здоровье.

Весной 2020 года в Нидерландах и Великобритании распространилось движение за уничтожение якобы вредных для здоровья вышек сотовой связи нового поколения 5G. Подожженные и поврежденные вышки исчисляются десятками.

В мае 2020 года ряд спортсменов выступил против вакцинации, чипизации и в том числе связи пятого поколения.

Тэги: мир, Samsung, технологии, 5G, 6G

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