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В Украину вернули шедевр мирового искусства, украденный нацистами во время войны

Автор: «Фраза»
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В Украину вернули шедевр мирового искусства, украденный нацистами во время войны

Главное: В Украину из США вернули картину «Влюбленная пара» работы Пьера Луи Гидро, похищенную гитлеровскими оккупантами в 1943 году. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Детали: В Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко из США вернули картину"Влюбленная пара" работы выдающегося французского художника Пьера Луи Гидро (1694 ‒ 1731).

Как написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, полотно было украдено нацистскими оккупантами из запасников музея Ханенко в 1943 году.

«После войны картина появилась на антикварном рынке. В 1953 она оказалась в частной коллекции в США. Через 60 лет „Влюбленную пару“ выставили на продажу. Но по требованию владельцев ‒ музея Ханенко ‒ продажу картины остановили», ‒ отметил министр, добавив, что в 2019 году правительство США согласилось вернуть картину Украине.

«Влюбленные ‒ только начало. Украина вернет себе и другие культурные ценности, независимо от того, кто и когда их у нас украл», ‒ резюмировал Ткаченко и пригласил всех желающих посетить музей и полюбоваться шедевром воочию.

Справка: Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко ‒ художественный музей в Киеве, виднейшее собрание предметов зарубежного искусства на Украине. Основан в 1919 году.

Наличие в музейной коллекции чрезвычайно ценных и уникальных памятников искусства обеспечило музею славу далеко за границами Украины. В запасниках музея и картинной галереи хранится частное собрание семьи Ханенко (более тысячи экспонатов), коллекция ученого-химика В. А. Щавинского, а также экспонаты, полученные по линии межмузейного обмена и из других источников. В настоящее время коллекция музея насчитывает свыше 25 тысяч экспонатов.

Адрес: г. Киев, ул. Терещенковская, 15-17.

Время работы: среда ‒ воскресенье, 10:30 ‒ 17:30.

В тему: 15 октября 2019 года появилось видео, как американский воришка за считанные секунды провернул «трюк» с «Горящим жирафом» Сальвадора Дали.

А 7 августа 2019 года сообщалось о бельгийце, который за сущие копейки случайно купил... картину Рембрандта.

Тэги: США, Киев, Украина, общество, художник, картина, Великая Отечественная война, Франция, музей, Александр Ткаченко, культура, ценности, нацисты, новости Украины

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