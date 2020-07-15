В Украину вернули шедевр мирового искусства, украденный нацистами во время войны

Главное: В Украину из США вернули картину «Влюбленная пара» работы Пьера Луи Гидро, похищенную гитлеровскими оккупантами в 1943 году. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Детали: В Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко из США вернули картину"Влюбленная пара" работы выдающегося французского художника Пьера Луи Гидро (1694 ‒ 1731).

Как написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, полотно было украдено нацистскими оккупантами из запасников музея Ханенко в 1943 году.

«После войны картина появилась на антикварном рынке. В 1953 она оказалась в частной коллекции в США. Через 60 лет „Влюбленную пару“ выставили на продажу. Но по требованию владельцев ‒ музея Ханенко ‒ продажу картины остановили», ‒ отметил министр, добавив, что в 2019 году правительство США согласилось вернуть картину Украине.

«Влюбленные ‒ только начало. Украина вернет себе и другие культурные ценности, независимо от того, кто и когда их у нас украл», ‒ резюмировал Ткаченко и пригласил всех желающих посетить музей и полюбоваться шедевром воочию.

Справка: Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко ‒ художественный музей в Киеве, виднейшее собрание предметов зарубежного искусства на Украине. Основан в 1919 году.

Наличие в музейной коллекции чрезвычайно ценных и уникальных памятников искусства обеспечило музею славу далеко за границами Украины. В запасниках музея и картинной галереи хранится частное собрание семьи Ханенко (более тысячи экспонатов), коллекция ученого-химика В. А. Щавинского, а также экспонаты, полученные по линии межмузейного обмена и из других источников. В настоящее время коллекция музея насчитывает свыше 25 тысяч экспонатов.

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