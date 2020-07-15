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Стали известны подробности беседы Зеленского с руководством МВФ

Автор: «Фраза»
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Стали известны подробности беседы Зеленского с руководством МВФ

Главное: На переговорах президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой обсуждался вопрос сохранения независимости Национального Банка Украины. Об этом сообщается на сайте Фонда.

Детали: Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выразила Владимиру Зеленскому свою обеспокоенность политическим давлением, оказываемым на НБУ и призвала сохранить независимость регулятора.

Об этом говорится в заявлении Георгиевой, опубликованном на сайте Фонда.

По ее словам, только независимый центральный банк способен обеспечивать макроэкономическую стабильность, вызывать доверие у инвесторов и защищать финансовую систему страны.

Кроме того, сохранение независимости НБУ является одним из требований текущей программы МВФ, о чем она также напомнила Зеленскому, призвав его придерживаться «разумной денежно-кредитной и финансовой политики».

«Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет-это явная история успеха для Украины... Заслуживающие доверия политические действия НБУ сыграли важную роль в стабилизации экономики. Успешная очистка финансового сектора, который был разорен мошенничеством, также является заслугой надзорной работы НБУ», ‒ подчеркнула она.

В тему: 1 июля 2020 года мы писали, что Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке.

Свое решение покинуть должность он объяснил «систематическим политическим давлением» на регулятор.

«Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», ‒ подчеркнул Смолий.

2 июля 2020 года сообщалось, что уйти в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия вынудил президент Владимир Зеленский.

А 3 июля 2020 года стало известно, что депутаты уволили главу НБУ за «укрепление курса гривны» и слишком низкую инфляцию.

Тэги: Национальный банк Украины, общество, независимость, директор, переговоры, политика, давление, банковская система, экономика Украины, МВФ, Владимир Зеленский, новости Украины, НБУ

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