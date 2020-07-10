Главные новости за 10 июля 2020 года

- В Кремле прокомментировали появившуюся информацию о достаточно теплых отношениях президента РФ Владимира Путина и бывшего главы украинского государства Петра Порошенко. В частности, там опровергли поздравления из Киева с Днем России.

- Многие украинские пляжи опасны для людей. Минздрав публикует их список.

- С начала пандемии коронавируса в Киеве заразились 464 ребенка. За последний месяц заболели 183 малыша.

- Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале следующей недели. Сначала пойдут дожди, а после вновь придет тепло.

- Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Рестарт самого престижного европейского клубного турнира запланирован на 7-8 августа.

- Интернет-архитектор Павел Дуров заявил, что Apple и Google ведут человечество в тоталитарное будущее. Также он обратился к IT-сообществу Украины.