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Андрей Вавриш покинул Украину. Гео Лерос остался без спонсора своих пленок, – СМИ

Андрей Вавриш покинул Украину. Гео Лерос остался без спонсора своих пленок, – СМИ

Бывший чиновник КМДА при беглом президенте Викторе Януковиче и собственник скандальной компании SAGA Development Андрей Вавриш принял решение покинуть Украину и перебраться до лучших времен в Хорватию. Как сообщает FromUA, «поездку в страну гор и моря Вавриш оформил буквально за день».

«Накануне Вавришу стало известно, что правоохранительные органы получили достоверную информацию о том, что Вавриш и его бизнес-партнер Вадим Столар финансировали пленочные разоблачения народного депутата Гео Лероса. Полученные средства Гео Лерос уже конвертировал в новенькие эксклюзивные автомобили», — сообщает ТГ-канал Shadow Anonymous.

«Информация о причастности Вавриша к шантажу пленками появилась у правоохранителей уже давно, но до сегодня проходила многоступенчатую проверку. Сейчас однозначно стало известно, что заказчиком пленок Гео Лероса является Вавриш. По данным источников в СБУ операция по обнародованию пленок проходила под руководством заместителя начальника столичного главка СБУ Александра Билоуса — человека Вавриша и Богдана», — пишет издание.

По данным FromUA, «Андрей Вавриш является звеном коррупционной цепи, которую выстраивает многолетний смотрящий за Киевом Вадим Столар». «Формально Вадим Столар является владельцем компании „Укржилбуд“, но фактически в течении 2015-2019 гг. возглавлял „теневой“ центр принятия решений городской власти Киева. С уходом президента Порошенко влияние Столара сократилось. Сейчас Столар объединил усилия с Андреем Вавришем. К группе Столара причисляют партнеров Вавриша по бизнесу — это экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры, собственник „Одесской киностудии“ Александр Ткаченко. Поддержку Вавришу-Столару оказывает близкий к олигарху Коломойскому народный депутат Александр Дубинский. Не исключено, что именно Дубинский станет основным кандидатом от группы Вавриша-Столара на предстоящих мэрских выборах, вместо Александра Ткаченко», — считают журналисты.

«После „побега“ Вавриша можно ожидать также исчезновения в одной из стран ЕС Гео Лероса, который за счет скандальных пленок Вавриша заработал более 1 млн. долл», — заключает FromUA.

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