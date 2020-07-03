Депутаты уволили главу НБУ за «укрепление курса гривны» и слишком низкую инфляцию

Главное: Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности руководителя Нацбанка Украины. Депутаты объяснили это «отсутствием дешевого кредита» и «укреплением курса гривны». Сам Смолий заявил, что на протяжении последнего года на него оказывалось давление с целью разогнать инфляцию и ослабить курс национальной валюты.

Детали: Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Как сообщает корреспондент «Фразы», на заседании парламента 3 июля соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед этим, выступая с парламентской трибуны Смолий заявил, что за последний год представители власти неоднократно требовали от него ослабить курс гривны и увеличить уровень инфляции. «В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабинета Министров, премьер-министра, президента, неоднократно в сторону Национального банка звучали призывы залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн, потому что такие параметры заложены в государственный бюджет. Эти основания, эти лозунги, заставили меня принять это решение», — заявил он, выступая с трибуны Верховной Рады 3 июля.

При этом он объяснил, что давление осуществлялось также через «проплаченные митинги, на которых выступали нардепы, сидящие здесь в зале, месяц блокировки моего дома, месяц блокировки домов моих заместителей. Это системное круглогодичное давление».

При этом, как сообщает «Украинская правда», он отрицает, что его отставка означает конец независимости НБУ. «Нет. Это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», — объяснил Смолий, добавив, что своим поступком рассчитывает защитить «несколько тысяч высококлассных профессионалов», которые «остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность».

«Давление — это антоним для эффективного диалога. Разговор, где один говорит об экономике и финансах, а другой только слышит свои политические интересы, обречен на поражение», — заключил глава НБУ.

В свою очередь глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев озвучил недостатки в работе Национального банка за последний год. По его словам, это, в частности, «отсутствие дешевого кредита и обескровливание экономики государства, которая так в этом нуждается», а также «укрепление курса гривны во второй половине 2019-го года от которой пострадал бюджет и экспортеры, дефицит наличной валюты опять же в марте 2020-го года».

При этом, как сообщает «Экономическая правда», он отметил и достижения Смолия на должности — низкую инфляцию и стабильность золотовалютных резервов.

В тему: 1 июля 2020 года он написал заявление об отставке, объяснив свое решение неспособностью руководить регулятором в условиях политического давления.

По данным журналистов, это произошло после нескольких встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, последняя из которых состоялась в день написания заявления.

Напомним: Яков Смолий начал работу в Национальном банке в 2014 году в должности заместителя председателя. В октябре 2016 г он стал первым заместителем. С мая 2017 г исполнял обязанности, а 15 марта 2018 года был назначен главой НБУ. Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов.