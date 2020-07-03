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Начал стареть? Месси хочет побыстрее уйти из «Барселоны»

Начал стареть? Месси хочет побыстрее уйти из «Барселоны»

Главное: Уже в 2021 году Лионель Месси может покинуть «Барселону». У аргентинца истекает контракт с клубом.

Детали: Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси может покинуть каталонскую «Барселону» уже летом в 2021 года, когда истекает его контракт с клубом. Об этом сообщает издание Cadena SER.

Журналисты пишут, что аргентинец считает, что начал стареть. В следующем году ему будет уже 34 года, и футболист хочет уйти из команды на высокой ноте, не желая быть в будущем проблемой для клуба.

Также сообщается, что Лионель Месси прекратил все переговоры по новому контракту с клубом, за который он выступает с 2000 года (в основном составе – с 2003 года).

Издание также пишет следующее: «Футболист жутко устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что его постоянно обвиняют в неудачах команды».

Так, в этом сезоне каталонцы уже фактически проиграли чемпионскую гонку мадридскому «Реалу».

Добавим, что накануне авторитетный журналист издания Mundo Deportivo Франсеск Агилар сообщил, что по завершении этого сезона «Барселону» возглавит бывшая легенда клуба Хави. У испанца отличные отношения с Лионелем Месси и, не исключено, что он сможет повлиять на решение строптивого футболиста.

Зарплата футболиста в «Барселоне» составляет около 30 миллионов евро в год.

Аргентинца, по слухам, в 2021 году готов подписать английский «Манчестер Сити».

В тему 3 декабря 2019 года сообщалось, что Лионель Месси установил рекорд по «Золотым мячам» и намекнул, что завершит карьеру.

Тогда аргентинец сказал следующее: «Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело. Несмотря на все, я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперниками и своей жизнью».

Интересно, что четыре года назад Лионель Месси вместе с отцом были приговорены к 21 месяцу тюрьмы местным судом за уклонение от уплаты налогов. На двоих им выписали штраф в 3,5 миллиона евро. Впрочем, за решетку аргентинец так и не сел.

Тэги: футбол, Барселона, спорт, Лионель Месси

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