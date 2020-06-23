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Ученые рассказали, какая диета помогает победить рак

Ученые рассказали, какая диета помогает победить рак

Главное: Низкокалорийная диета с пониженным содержанием белков усиливает эффект при лечении рака. К такому выводу пришла совместная группа ученых из Италии, США и Нидерландов.

Детали: Эффект при лечении онкологии может быть усилен с помощью низкокалорийной диеты с пониженным содержанием белков и аминокислот.

Как передает news.ru, к такому выводу пришла международная группа ученых Италии, США и Нидерландов, проанализировав особенности питания проходящих химиотерапию пациентов.

В частности, специалисты доказали, что диеты, имитирующие голодание, защищают здоровые клетки в ходе химиотерапии. При этом раковые клетки уничтожаются гораздо эффективнее. Особенно это касается пациентов с ранними стадиями рака молочной железы.

«Речь идет о низкокалорийных диетах. Данные диеты запускают процессы, сходные с „мокрой“ голодовкой, когда человек употребляет только воду», ‒ отметил один из авторов исследования.

По его словам, пациенты, питающиеся супами на растительной основе, пьющие много жидкости и чай, показали лучшие показатели по излечиваемости, чем иные исследуемые группы. У них также наблюдалось сниженное количество повреждений ДНК в Т-лимфоцитах. Побочных же эффектов от такой диеты обнаружено не было.

В тему: 18 июня 2020 года сообщалось, что ученые выяснили, как снизить риск преждевременной смерти.

А 23 июня 2020 года сообщалось, что ученые выяснили, какая еда способствует старению организма.

Тэги: США, ученые, медицина, исследования, здоровье, мир, Италия, лечение, наука, рак, диета, онкология, Нидерланды, онкологические заболевания, химиотерапия

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