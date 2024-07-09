Все это время целью (Белого дома) было впустить как можно больше нелегальных мигрантов, которые могли бы голосовать.
Источник: социальная сеть Х
Все это время целью (Белого дома) было впустить как можно больше нелегальных мигрантов, которые могли бы голосовать.
Источник: социальная сеть Х
Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?
Жертвами российской ракетной атаки на Киев стали 27 человек
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат
Байден пообещал помочь Украине укрепить ПВО
Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ
Стало известно о небывалой пользе любимых многими ягод
Американский профессор поведал о попкорне кое-что невероятное
Американцы дали неожиданный совет пожилым людям
Стало известно, на какие проблемы со здоровьем может указывать «горящее» лицо
Ученые узнали, почему врут дети
МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат
МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 552 190 солдат
В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине
Стало известно, как графики отключения света будут применяться 5 июля
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 548 580 солдат
В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки
В мае Россия убила рекордное количество украинцев, — ООН
В Украине продлили жесткие отключения света
Орбан назвал важное условие для завершения войны в Украине
У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist
Трамп обсуждает возможность отдать Путину часть территории Украины, — Politico
В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки
Профессор из США рассказал, какую одежду нужно носить в жару
США готовят для Украины «хорошие новости», — СМИ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 545 090 солдат
Зеленский высказался об участии РФ и Путина во втором саммите мира
Американцы объяснили, почему не стоит есть белый хлеб
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 546 270 солдат
О пользе блэкаутов
Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
Война в Украине продлится до мая 2025 года?
Когда закончится война и что делать?