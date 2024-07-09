МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат

Жертвами российской ракетной атаки на Киев стали 27 человек

В Украине продлили жесткие отключения света

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В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 548 580 солдат

Стало известно, как графики отключения света будут применяться 5 июля

Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине

В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 552 190 солдат

МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат

02.07.24 10:01

Орбан назвал важное условие для завершения войны в Украине

02.07.24 14:21

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist

03.07.24 10:14

Трамп обсуждает возможность отдать Путину часть территории Украины, — Politico

04.07.24 15:48

В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки

05.07.24 10:40

Профессор из США рассказал, какую одежду нужно носить в жару

03.07.24 13:48

США готовят для Украины «хорошие новости», — СМИ

02.07.24 08:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 545 090 солдат

04.07.24 16:16

Зеленский высказался об участии РФ и Путина во втором саммите мира

03.07.24 15:42

Американцы объяснили, почему не стоит есть белый хлеб

03.07.24 08:59

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 546 270 солдат