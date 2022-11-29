Франк-Вальтер Штайнмайер

Перемирие сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированную территорию. Это значит, что нарушенные границы, презрение международного права и захват земель, что все это будет позволено.
Источник: Deutsche Welle
Перемирие сейчас будет означать, что Россия оставит себе оккупированную территорию. Это значит, что нарушенные границы, презрение международного права и захват земель, что все это будет позволено.
Источник: Deutsche Welle
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