Эммануэль Макрон

Я продолжаю считать, что в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров (между Украиной и Россией).
Источник: TF1 INFO
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