Сергей Палкин

Похоже, никто (в ФИФА) не обращал особого внимания на ситуацию в Украине в 2014-м году. В футболе все было так же, как и в других сферах.
Источник: Mirror
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