Дональд Трамп

И белые тоже погибают. Какой ужасный вопрос! И белые тоже. Больше белых, кстати.
Источник: ответ на вопрос журналистки CBS, которая поинтересовалась, «почему афроамериканцы погибают от рук правоохранителей в США»
И белые тоже погибают. Какой ужасный вопрос! И белые тоже. Больше белых, кстати.
Источник: ответ на вопрос журналистки CBS, которая поинтересовалась, «почему афроамериканцы погибают от рук правоохранителей в США»
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