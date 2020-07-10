Степан Хмара

Если раньше было плохо, то теперь просто ужасно.
Источник: «Апостроф»
Если раньше было плохо, то теперь просто ужасно.
Источник: «Апостроф»
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