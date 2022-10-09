Укрпошта и Монобанк решили «хайпануть» на теме подрыва Крымского моста

Главное: «Укрпошта» и Монобанк используют взрыв на Крымском мосту по полной: выпускают марки и карточки с изобращением разрушений.

Детали: Глава «Укрпошты» Игорь Смилянский заявил о выпуске новой марки со взорванным Крымским мостом. Точная дата выпуска марки будет сообщена позже. Предполагаемый тираж — 7 миллионов. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Монобанк тоже решил «хайпануть» на теме подрыва Крымского моста.

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