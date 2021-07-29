В одном из спальных районов Киева рванул почтомат

Главное: В Оболонском районе столицы в одном из торговых центров взорвался почтомат. Правоохранители считают, что в одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство.

Детали: Утром 29 июля в Оболонское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из торговых центров произошел взрыв почтомата. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, предварительно установлено, что в одной из ячеек сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия.

После завершения проверки событию будет дана правовая квалификация.

В тему: 18 октября 2018 года на берегу Галерного залива в Голосеевском районе Киева прогремел мощный взрыв. По словам местных рыбаков, неизвестный мужчина подошел к берегу озера, чтобы испытать «самодельное взрывное устройство», которое сработало у него в руках. Пострадавшему оторвало кисти рук и переломало ноги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.