Голосеевский стрелок задержан

Главное: Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу в Киеве на Голосеевском проспекте. На него завели дело.

Детали: Мужчину, который сегодня устроил стрельбу в Киеве, задержали. На него открыто уголовное дело за покушение на жизнь правоохранителя. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на брифинг начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

«Проводились переговоры, он не открывал, хотя полицейские его неоднократно предупреждали... Угрожал открывать огонь и в самом конце угрожал, и был слышен запах бензина, поджечь. Учитывая все эти обстоятельства, было принято решение о начале штурма... Наши сотрудники зашли и задержали его», — отметил Крищенко.

По его словам, в квартире также находилась женщина, ее статус уточняется, но она не была заложником. Самого мужчину уже доставили в районное управление полиции и предоставили медицинскую помощь.

Крищенко добавил, что по предварительным данным, он стрелял из незарегистрированного ружья. Было не менее двух выстрелов сквозь двери.

«Работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное дело — покушение на жизнь работника правоохранительного органа», — добавил начальник киевской полиции.

Крищенко уточнил, что в результате стрельбы был ранен патрульный полицейский и гражданский, который представляет одну из сторон квартирного конфликта.

В тему: Сегодня на Голосеевском проспекте в Киеве произошла стрельба, в результате чего пострадали двое правоохранителей. Была введена спецоперация «Гром».

Позже стало известно, что квартира на Голосеевском проспекте в Киеве, где произошла стрельба, загорелась.