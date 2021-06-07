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Фото-Новости > В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу

В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу

Александр Панько
07.06.21 12:59
804
В Киеве в квартиру на девятом этаже через окно проник пенсионер и взял заложницу

Главное: В Киеве пенсионер через окно залез в чужую квартиру на девятом этаже, где, угрожая ножом, захватил заложницу. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Детали: В столице правоохранители задержали пенсионера, который влез в чужую квартиру и угрожал ножом владелицы квартиры. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

«Вчера около 23.00 поступило сообщение о том, что на улице Лесковской, что в Деснянском районе, в квартиру на девятом этаже через окно проник человек и держит в заложниках ее владелицу», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и пролез внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

«Прибыв по адресу, бойцы КОРДа провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину. С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали», — рассказали в полиции.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

В тему: На днях сообщалось, что в Харькове 29-летний мужчина несколько часов удерживал в заложниках бывшую жену и их общего сына.

Тэги: Киев, общество, происшествие, пенсионер, заложник

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