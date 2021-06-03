В Днепре из окна COVID-отделения выбросилась женщина. Спасти ее не удалось

Главное: В Днепре из окна COVID-отделения больницы № 6 выпрыгнула женщина и погибла. Кроме коронавируса у нее также была онкология.

Детали: В четверг, 3 июня, в Днепре на улице Батумской пациентка больницы № 6 выпрыгнула из окна 5 этажа COVID-отделения и упала на карниз. Погибшая была 1970 года рождения, сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.

ЧП случилось рано утром, около 6:00. Известно, что у женщины, кроме коронавируса, была и онкология.

Ее тело нашли на карнизе перехода между корпусами учреждения. Он находится между 2 и 3 этажом. На место вызвали полицию. Что послужило причиной для такого поступка, и было ли это самоубийство — выяснит следствие.

По информации из источников, женщина жила в Запорожской области.

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