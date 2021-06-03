В реке под Киевом массово дохнет рыба. Виновным грозят серьезные сроки

Главное: В реке Недра под Киевом вода стала коричневой, а на следующий день начала гибнуть рыба. Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Детали: В Киевской области в реке Недра между селами Лехновка и Недра массово гибнет рыба. Сначала поменялся цвет воды, он стал коричневым. Об этом сообщает Киевский рыбоохранный патруль.

Об экологической катастрофе специалистам сообщили местные жители.

Приехавшие на место сотрудники рыбоохранного патруля обнаружили, что вода в реке коричневого цвета. Также был выявлен факт гибели плотвы.

По словам старосты села Недра, вода поменяла цвет вечером 30 мая, а на следующий день начала гибнуть рыба.

«С целью установления причин и условий гибели водных биоресурсов, Киевским рыбоохранным патрулем отобраны пробы воды и образцы водных биоресурсов в трех местах для проведения лабораторных исследований ихтиопатологической лабораторией Госрыбагентства. О результатах будет сообщено позже», — говорится в сообщении ведомства.

Также готовятся письма в Госэкоинспекцию, Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, Киевской ОГА и Госрыбагентству для соответствующего реагирования.

«Согласно ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны водных объектов, если они повлекли гибель или заболевание людей, массовую гибель объектов животного и растительного мира или другие тяжкие последствия) предусмотрено ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», — добавили в Киевском рыбоохранном патруле.

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