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Фото-Новости > Обнаженные украинки стали участницами громкого скандала в ОАЭ

Обнаженные украинки стали участницами громкого скандала в ОАЭ

Александр Панько
05.04.21 17:01
1290
Обнаженные украинки стали участницами громкого скандала в ОАЭ

Главное: В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика с обнаженными девушками на балконе одного из небоскребов. Среди задержанных 11 украинок.

Детали: В Объединенных Арабских Эмиратах задержана группа женщин, снимавшихся в обнаженном виде на балконе апартаментов. Как сообщает ВВС со ссылкой на Министерство иностранных дел, среди них 11 украинок.

Видеоролик, стал поводом для задержаний, появился в соцсетях в минувшую субботу. В нем более десяти девушек позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.

Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. 6 апреля задержанных должен посетить консул.

Им грозит серьезное наказание, вплоть до тюремного заключения на срок до 6 месяцев.

Уголовное преследование также грозит организаторам акции и человеку, который делал съемку и соответствующую публикацию в соцсетях.

Информация о задержании женщин появилась также на официальной странице полиции Дубая в Twitter. Там также указывается, что против задержанных возбуждено уголовное дело, материалы переданы в прокуратуру.

«Полиция Дубая предостерегает от неприемлемого поведения, не соответствующего ценностям и этике эмиратского общества», — говорится в заявлении.

Как сообщает Mirror, задержанные, которые работают аниматорами, тревел-блогерами, инфлюенсерами, администраторами отелей, а также просто отдыхающие снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.

Группа обнаженных девушек на балконе небоскреба в Дубае

Группа обнаженных девушек на балконе небоскреба в Дубае

Группа обнаженных девушек на балконе небоскреба в Дубае

Как сообщает Lenta.ru, наряду с украинками были задержаны также восемь гражданок России, а также представительницы Беларуси и Молдовы.

Всего речь идет о 40 задержанных.

Справка: В Объединенных Арабских Эмиратах действуют жесткие правила, регламентирующие внешний вид. Одежда должна быть сдержанной и закрывать большую часть тела. Женщинам в ОАЭ рекомендуют не носить мини-юбки, декольте и просвечивающие платья. Купальники разрешены только на пляже, строго запрещено на пляже быть топлесс и тем более — появляться обнаженными.

Любые проявления половых отношений, чувств, объятий и поцелуев на публике также запрещены.

В тему: 26 декабря 2019 года в Киеве группа обнаженных парней пробежала по Крещатику в сторону Майдана Незалежности.

В мае 2020 года на улице Большая Васильковская была замечена группа голых мужчин. Эту акцию они провели под лозунгом «Будь человеком, носи маску!».

Тэги: Министерство иностранных дел Украины, мир, балкон, Дубаи, девушка, Объединенные Арабские Эмираты, курьезы

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