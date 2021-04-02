Под Харьковом собака неделю плавала на льдине

Главное: В Харьковской области спасли собаку. Она плавала на льдине неделю.

Детали: Необычный инцидент произошел в Харьковской области. О нем сообщают местные спасатели животных.

Информируется, что на Печенежском водохранилище собака проплавала на льдине неделю.

На ее спасение ушло четыре дня.

Активисты рассказывают, что с помощью моторной лодки получилось отрезать льдину с животным от основной части водохранилища.

В сообщении сказано: «У собаки была по-прежнему большая площадь для передвижения. Чтобы не дать ей возможности ускользнуть, начали сужать радиус льдины».

Отмечается: «Собака испугалась и от безысходности первый раз нырнула в воду. Увидев, что мы приближаемся, вернулась на маленькую льдину и побежала в камыш. Здесь пошел в наступление дайвер Александр. Он добрался до камыша и сумел из воды схватить собаку. Через пару минут испуганная, мокрая Эмма (так мы ее назвали) сидела в лодке».

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