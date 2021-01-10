В Черкасской области отморозок убил своего крошечного сына

Главное: В Черкасской области горе-отец убил своего сына. Малышу было четыре месяца.

Детали: В селе Летечивка Черкасской области произошла трагедия. Подробности поведала местная полиция.

Сообщается, что тут 28-летний мужчина убил собственного сына – крохе было всего четыре месяца.

Информируется: «Правоохранители установили, что отец имел неприязненные отношения к младенцу и были случаи, когда он бил его».

Отморозок уже сознался в преступлении и задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.2 ст.115 УК). Отморозок может получить пожизненный срок.

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