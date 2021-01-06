На Волыни задержали подполковника, который за взятку «отмазывал» от армии

Главное: За помощь избежать прохождение военной службы начальник одного из отделов местного областного территориального центра комплектования и социальной поддержки просил тысячу долларов.

Детали: На Волыни задержали начальника одного из отделов местного областного территориального центра комплектования и социальной поддержки при получении взятки. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона.

Как отметили в ведомстве, подполковник обещал призывникам помочь избежать прохождения военной службы. За свои «услуги» он требовал 1 тысячу долларов.

Сейчас правоохранители проводят обыски по месту его работы и проживания. Решаются вопросы о сообщении военнослужащему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того полиция расследует возможную причастность других должностных лиц центра к этому преступлению.

В тему: В ноябре 2016 года в Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой уличили во взяточничестве военного комиссара Староконстантиновского объединенного городского военного комиссариата, который требовал 5 тыс. грн. от местного жителя за содействие в уклонении от призыва на военную срочную службу.