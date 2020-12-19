В Харькове появилась «парковка для оленей»

Главное: В Харькове придумали, как бороться с «героями» парковок. Около Сумского рынка установили специальный знак — «парковка для оленей».

Детали: На одной из улиц Харькова установили необычный дорожный знак, который намекает на запрет парковки транспорта. Об этом у себя в Facebook сообщил секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов.

«На наиболее проблемном повороте трамвая мы установили знак, который не предусмотрен никакими правилами дорожного движения — „Парковка для оленей“. А как только позволит погода, на асфальте вдоль этого отрезка трамвайных путей мы еще и трафаретом нарисуем, где именно наши доморощенные „лоси“ должны парковаться», — отметил Игорь Терехов.

Находится это место около Сумского рынка. Там почти каждый день кто-то оставляет свой автомобиль и загораживает проезд для трамвая. Это при том, что посетители рынка совершенно бесплатно на один час могут оставлять машины на двух парковках возле рынка.

«Одним словом, уважаемые водители, паркуйтесь так, чтобы никому не мешать, особенно общественному транспорту и коммунальной технике», — акцентировал Игорь Терехов.

В тему: В декабре минувшего года под Киевом «герой парковки» открыл огонь по полицейским.