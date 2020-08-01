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В США извинились за негра, которого выставляли в качестве обитателя зоопарка

Александр Панько
31.07.20 21:20
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В США извинились за негра, которого выставляли в качестве обитателя зоопарка

Главное: Общество охраны дикой природы Нью-Йорка извинилось за то, что в зоопарке Бронкса в качестве экспоната выставлялся житель Африки. Шокирующая история произошла еще в 1906 году.

Детали: Общество охраны дикой природы, в управлении которого находится зоопарк Бронкса, извинилось за то, что в 1906 году на протяжении нескольких дней в обезьяннике в качестве экспоната выставлялся африканец.

Как передает РИА «Новости», в 1906 году представители этого зоопарка во главе с директором Уильямом Хорнадеем поместили молодого африканца по имени Ота Бенга на обзор в обезьяннике.

«Мы приносим свои извинения за обращение с молодым жителем центральной Африки, представителем народа мбути из нынешней Демократической республики Конго и осуждаем это», ‒ говорится в сообщении организации.

Десять лет спустя, как отмечает организация, «лишенный человеческих качеств, неспособный вернуться домой, Ота Бенга трагически покончил с собой».

В Нью-Йорке извинились за африканца, которого в 1906-м году выставляли в качестве обитателя зоопарка

В тему: 9 июля 2020 года сообщалось, что в руководстве Негромайдана считают белых людей недочеловеками.

А 25 июня 2020 года мы писали, что Негромайдан в США пробил очередное дно: его активисты призывают уничтожать христианские символы.

Тэги: США, общество, Нью-Йорк, мир, зоопарк, обезьяна, расизм, негр, негры, расовая сегрегация

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