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Колонка > Привет, Лига чемпионов!

Привет, Лига чемпионов!

Андрей Шахов
30.09.20 08:45
594
Привет, Лига чемпионов!

И снова с победой! И не просто победой, а решением очень важной для благополучной и успешной жизнедеятельности клуба задачи. Заждались, конечно, ведь со времен Сергея Реброва никому не удавалось вывести «Динамо» в Лигу чемпионов.

Но в этом сезоне случилось удивительное: в Лиге чемпионов будет и «Динамо», и Ребров, причем они могут друг с другом встретиться, ведь «Динамо» при жеребьевке точно окажется в третьей корзине, а «Ференцварош» – в четвертой.

Сам же матч с «Гентом» с одной стороны порадовал, с другой – огорчил. Порадовал счет, обеспечивший решение задачи, причем уже счет первого тайма не оставлял никаких сомнений в выходе «Динамо» в групповой турнир.

Хочу подчеркнуть, что результат – это и есть самое важное. Всё остальное забудется, а он останется. Поэтому поздравляю всех болельщиков «Динамо» с возвращением команды в главной еврокубковый турнир! На данном этапе это, несомненно, самое главное.

Что огорчило – так смазанность триумфа, а именно игра команды во втором тайме. Мы не раз отмечали в последних сезонах, что «Динамо» умеет само себе создавать проблемы из-за недостаточной собранности и недолжного настроя.

К сожалению, мы это вновь увидели во втором тайме. Двадцать ударов по динамовским воротам за весь матч, из которых 14 – во втором тайме. 12 спасений Бущана, из которых девять после перерыва. Сколько раз мяч метался по вратарской, попадая в ноги, тела, но не в сетку?! Сколько раз Жора Бущан вытаскивал самые мёртвые мячи? Фактически это был его звёздный час, потому как более успешной игры вратаря непросто припомнить.

Звонок прозвенел еще в первом тайме, когда наши чуть ли не целую минуту возились в кошки-мышки с бельгийцами, разыгрывая треугольник прямо перед своей штрафной. Закончилось предсказуемой обрезкой, выходом один на один и спасением имени Бущана.

К сожалению, во втором тайме ситуация усугубилась. Конечно, виновата молодость и неопытность игроков, которые в какой-то момент, видимо, посчитали, что им море по колено и снизили планку ответственности.

Резко ослабила игру команды двойная замена, особенно слабо выглядел Вербич, которому пора бы уже набирать форму даже с учетом операции. Конечно, виноват «Гент», который и впрямь оказался очень слабым противником, о чем мы неоднократно писали, наверное, самым слабым из всех, кто попадал «Динамо» на этой стадии квалификации Лиги чемпионов в предыдущие годы, ибо только при стандартах  он имел преимущество, о чем мы тоже предупреждали. И то, что «Индейцы» не забивали с таких моментов, тоже подчеркивает слабость игроков команды.

Ну и, конечно, фартовость «Динамо» в этом матче. Это реально был не день «Гента». Отдельная благодарность украинцам из стана вице-чемпиона Бельгии, которые сделали всё возможное, чтобы «Динамо» прошло их команду.

А вот россказни, о том, что будь на месте «Гента» «Бавария», и она бы... мне не по душе.

Во-первых, давайте просто порадуемся триумфу, а не будем искать дёготь в бочке мёда.

Во-вторых, каждый матч – отдельная история.

В-третьих, на европейские топы будет совершенно иной настрой. Нет никаких сомнений, что игроки «Барселоны», «Баварии», «Реала» класснее наших и они не будут прощать даже менее грубые ошибки.  Но я сильно сомневаюсь, что в матчах с этими клубами динамовцы позволят себе подобное.

В-четвертых, я сильно удивлюсь, если «Динамо» хоть с кем-то в Лиге чемпионов попробует сыграть в открытый футбол.

Ну а в-пятых – посмотрим на деле и сравним. Потому что обязательно будет если не «Бавария», так «Ливерпуль», если не «Ливерпуль», так «Ювентус», а не «Юве», так ПСЖ…

В общем, час от часу не легче. Посмотрите на состав первых двух корзин, и вы в этом сами убедитесь.

Корзина 1: «Реал», «Бавария», «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ, «Севилья», «Зенит», «Порту».

Корзина 2: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Атлетико», «Боруссия» (Д), «Челси», «Аякс», «Шахтер».

И кто тут желаннее? «Зенит» и «Шахтер» по понятным причинам называть бессмысленно.

А вообще очень интересно проверить команду на самых сильных клубах планеты: способно ли это «Динамо» на сенсацию? Пощупаем. Ждать осталось недолго: в четверг жеребьевка, а с 20 октября три мид-уика подряд нас ждут матчи Лиги чемпионов.

Мне очень понравилась фраза тренера «Баварии» Флика, сказанная после воскресного поражения 1:4 от «Хоффенхайма» в чемпионате страны: «Нужно просто извлечь урок из этой игры и быстро о ней забыть». Вот и «Динамо», думаю, нужно просто извлечь урок из второго тайма и быстро о нём забыть. В конце концов – главное то, что «Динамо» в Лиге чемпионов, и этим ребятам предстоит играть с топами.

Канал автора ШАХ и ШАХ

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Динамо Киев, ФК Гент

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