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Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»

«Согласно данных (по-русски: „согласно данным“, но то такое — нэзалэжнисть, ёпта...) Госстата, в январе, феврале и марте в Украине скончались 149 064 человека. Также впервые были обнародованы сведения о смертях от COVID-19. Так, на сайте ведомства указано, что от этой болезни умерло девять украинцев. В то же время грипп и пневмония официально унесли жизни 1 974 жителей страны.

Чаще всего украинцы умирают от болезней системы кровообращения — 101 633 человека, из них от ишемической болезни сердца — 69 976 человек. Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2 032 человек, среди них туберкулез — 892. От СПИДа умерло 860 украинцев. А рак оборвал жизни 19 711 наших граждан». (источник)

Займёмся арифметикой для 4-го класса.

Задача:

За один и тот же период в некой стране умерло:
— От COVID-19 — 0,006% (9 : 149064×100)
— От болезней системы кровообращения — 68.18%
— От рака — 13,22%
— От инфекционных и паразитарных болезней — 1,36%
— От СПИДа — 0,58%

Вопросы:

1) На каком месте, среди причин смертности находится коронавирус? (ответ — на последнем)

2) Во сколько раз смертность от болезней системы кровообращения превышает смертность от коронавируса? (ответ — в 11 363 раза)

3) Вопрос «со звёздочкой»: Стоит ли причина в 500 раз меньшая СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ тех усилий и затрат, тех потерь и неудобств, на которые обрекли страну и её граждан власти этой страны?

Тэги: общество, смертность, статистика

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