В Киеве заметили массовое нашествие змей

По Киеву шастают змеи: в одном из столичных парков заметили клубок рептилий. Специалисты объяснили, как себя защитить и назвали вероятные причины активности змей.

Ролик с «опасностью» начали публиковать столичные телеграм-каналы. Утверждается, что засилье змей наблюдается на Оболони в парке «Муромец».

В сети говорят, что в кадре зафиксированы именно ужи.

В то же время специалисты Киевского зоопарка советуют украинцам просто не трогать рептилий. Их появление на парковых дорожках — естественное явление для теплой весенней погоды.

Если змей не беспокоить, они не нападут первыми, поэтому следует их просто обходить стороной, советуют зоозащитники.

Напомним, стало известно, где змеи нападают на украинцев чаще всего.