В Токио с запозданием начала цвести сакура

В Токио наконец-то начала цвести сакура. Произошло это с запозданием, ведь в прошлом году, например, это случилось еще 14 марта.

Эксперты поясняют, что самый распространенный вид сакуры «сомэй есино» в японской столице начинает, как правило, цвести в 20-х числах марта, а уже к концу месяца и началу апреля цветение достигает своего пика.

В 2024-м году сакура в Токио расцвела на пятнадцать дней позже прошлого года и на пять дней позже среднестатистического.

Главное метеорологическое управление сообщает о начале цветения в каждом крупном городе Японии лишь после того, как на дереве-эталоне распустится несколько бутонов. В Токио сакура, по которой определяют начало сезона, располагается в храме Ясукуни.

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