Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»

Вышел новый трейлер «Фуриосы» — приквела «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой в главной роли.

Сюжет фильма «Фуриоса» расскажет о Фуриосе, которую в детстве похитил Несмертный Джо, и ее попытках отомстить обидчикам и вернуться домой.

Премьера фильма «Фуриоса» состоится 24 мая 2024 года.

Новый трейлер «Фуриосы»: