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Видео-Новости > Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»

Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»

Агата Кловская
24.03.24 12:09
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Фуриоса (2024): новый трейлер и дата выхода приквела «Безумного Макса»
Вышел новый трейлер «Фуриосы» — приквела «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой в главной роли.
 
Сюжет фильма «Фуриоса» расскажет о Фуриосе, которую в детстве похитил Несмертный Джо, и ее попытках отомстить обидчикам и вернуться домой.
 
Премьера фильма «Фуриоса» состоится 24 мая 2024 года.
 
Новый трейлер «Фуриосы»:
 
 
Безумный Макс: Фуриоса (2024): трейлер и дата выхода приквела
 
 

Тэги: фильм, кино

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