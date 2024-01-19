За журналистами Bihus.Info следили несколько десятков человек

Проект Bihus.Info заявляет, что в операции по слежке за их сотрудниками участвовали 30 человек.

Они выяснили, что в этнографическом комплексе под Киевом, где они праздновали корпоратив, за день до этого отдыхала странная компания из 30 человек, которые жили и находились в тех же номерах и помещениях, что и днем позже команда журналистов.

Человек, который бронировал заведение, очень интересовался рестораном — но не меню, а где стоит елка, колонки и обогреватели.

«26 декабря персонал комплекса наблюдал самый странный корпоратив: 30 человек замолкали каждый раз, когда в ресторан заходили сотрудники. Вероятно, эти же люди установили камеры в гостиничных номерах нашей команды, а также и в сауне. Так, сотрудники вспомнили, что видели в своих комнатах что-то похожее на пожарную сигнализацию. Вот только вчера вечером „сигнализации“ на тех местах уже не было. Наша команда — это в основном девушки. Которые переодевались, ходили в душ, в сауну. С этой стороны ситуация выглядит еще более мерзкой», — заявляет основатель проекта Денис Бигус.

Когда на корпоратив заехала редакция, большинство из «отдыхавших» накануне уже уехали.

«А когда на следующий день выехали мы, в комплекс позвонил странный человек, который снова забронировал ВСЕ те номера, в которых жила команда. После этого приехало всего несколько человек, которые взяли ключи от ВСЕХ номеров. Вероятно, чтобы забрать камеры», — говорит Бигус.

Делом уже занимается полиция и СБУ.