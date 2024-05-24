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Новости > Антибиотики научились заменять… сталью

Антибиотики научились заменять… сталью

Александр Панько
24.05.24 04:11
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Антибиотики научились заменять… сталью

Эксперты из Технологического института Джорджии в США научились заменять антибиотики. Стало известно, что они придумали.

Специалисты создали нержавеющую сталь, способную уничтожать вредные бактерии, на основе меди, обладающей естественными бактерицидными свойствами.

Указывается на то, что результаты работы предлагают безопасную альтернативу антибиотикам, к которым опасные микроорганизмы постепенно становятся устойчивыми.

Сообщается также, что борьба с грамотрицательными патогенными бактериями без использования специализированных соединений, таких как антибиотики, представляет сложность из-за толстой многослойной клеточной стенки этих микроорганизмов.

Информируется, что это делает их способными выживать и размножаться на различных поверхностях, что увеличивает риск заражения трудноизлечимыми инфекциями.

В отчете говорится, что существующие противообрастающие покрытия могут предотвращать прилипание патогенных микроорганизмов, но они часто содержат токсичные вещества, вредные для здоровья и окружающей среды.

Американцы поведали, что разработали метод производства нанотекстурированной нержавеющей стали с медным покрытием с использованием электрохимического подхода и продемонстрировали ее эффективность как бактерицидного средства против грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Отмечается, что благодаря двойному воздействию на бактерии – игольчатой нанотекстуре, проникающей в клеточные стенки, и бактерицидным ионам меди – такой материал не способствует развитию устойчивости к лекарствам, как это бывает при использовании антибиотиков.

Оказалось, что nSS с медным покрытием снижает количество грамотрицательных бактерий Escherichia coli на 97% и грамположительных бактерий Staphylococcus epidermidis на 99%.

Резюмируется, что такую нержавеющую сталь можно применять для изготовления обычных медицинских инструментов, таких как ножницы или пинцеты, которые легко загрязняются, а данный материал может быть использован для дверных ручек, лестничных перил и раковин.

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Тэги: ученые, мир, антибиотик, наука, технологии

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