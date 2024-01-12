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Видео-Новости > Жители Киева стали свидетелями редкого атмосферного явления

Жители Киева стали свидетелями редкого атмосферного явления

Агата Кловская
12.01.24 10:57
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Жители Киева стали свидетелями редкого атмосферного явления

Жители Киева вечером в четверг, 11 января, могли наблюдать в небе вспышки и звуки, похожие на взрывы. Это было очень редкое явление — зимняя гроза, рассказала народная синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, это в метеорологии называется «снежная гроза», когда вместо ливня идет снег. Это очень редко, но бывает.

«Нас как раз проходит атмосферный фронт. Воздух идет холодный, то есть атмосфера заполняется холодным северным воздухом, который столкнулся с влажными потоками атмосферного фронта. Столкновение спровоцировало грозу», — пояснила Диденко.

Однако жителям столицы, по ее словам, не о чем беспокоиться, ведь через час-два фронт пойдет дальше, небо прояснится, мороз окрепнет.

Диденко также предупредила, что 12 января в Киеве похолодает.

Напомним, в Украине снова ударит мороз.

Тэги: Киев, общество, погода

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