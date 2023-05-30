Посреди американского города произошла бойня

Главное: В штате Флорида произошла стрельба посреди города. Пострадали люди.

Детали: В американском городе Холливуд Бич произошла бойня с применением огнестрельного оружия на улице. Об этом информируют местные СМИ.

По данным полиции, пострадали девять человек, в том числе дети. Их госпитализировали.

Отмечается, что конфликт, который перерос в стрельбу, начался со ссоры между двумя группами людей.

Сообщается, что один человек был задержан, а копы ищут еще одного подозреваемого.

В тему: В США людей расстреляли в баре.