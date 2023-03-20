Владимир Гевко из «слуг народ» устроил смертельное ДТП

Главное: Нардеп от «Слуги народа» Владимир Гевко насмерть сбил пешехода. Согласно освидетельствованию на устройстве «Драгер», Гевго был трезв.

Детали: 19 марта произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось смертью одного из участников. Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Владимир Гевко.

«Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли», — сообщил Гевко.

Нардеп сообщил, что сотрудничает со следствием, а также прошел все проверки на алкоголь и наркотики.

По предварительным данным, вечером 19 марта на автодороге сообщением «Тернополь — Львов — Рава-Русская» в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого был нардеп, сбил пешехода.

Отмечается, что инцидент произошел вне нерегулируемого пешеходного перехода. Потерпевший умер от полученных травм.

Согласно освидетельствованию на устройстве «Драгер», Гевго был трезв.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

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