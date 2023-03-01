ЧВК Редан: задержания представителей молодежной группировки прошли в Киеве, Днепре, Черкассах и Гомеле

Главное: В Украине и Беларуси прошли первые задержания представителей молодежного движения ЧВК Редан.

Детали: В Украине и Беларуси, где недавно заявили о себе представители неформального молодежного объединения ЧВК Редан, прошли первые задержания представителей движения.

В Днепре задержали админа тг-канала ЧВК Редан. После общения с полицией он заявил на видео, что никакого ЧВК Редан в Украине нет, все это «пришло из России с целью дестабилизации».

В Черкассах задержан 13-летний администратор Tg-канала ЧВК Редан. Молодой человек заявил, что хотел устроить «хайп», а теперь сожалеет о содеянном.

В Киеве сегодня также прошли задержания членов ЧВК Редан, которые анонсировали сегодня сбор возле торгового центра «Ocean Plaza».

Ранее полиция Киева назвала акции подростковой группировки ЧВК Редан «операцией российских пропагандистов».

ЧВК Редан добралась и до Беларуси: встреча ее участников была запланирована в гомельском ТЦ. Там также подростков задерживают силовики. Сообщают, что задержаны с применением дубинок как минимум трое несовершеннолетних. Также у входа в ТЦ сотрудники ОМОНа проверяют у подростков телефоны.