Землетрясение в Турции унесло жизни более 900 человек

Главное: В результате землетрясения в Турции погибло более 900 человек. Эта цифра еще не окончательная.

Детали: По меньшей мере 912 человек погибли и 5385 ранены в Турции в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны магнитудой 7,7. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.

Как отмечает Daily Sabah, жертв может стать намного больше из-за серьезных разрушений.

Сильное землетрясение произошло в южной провинции Кахраманмараш. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 4:17 утра с центром в районе Пазарджик. Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

За ним последовало землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло на юго-востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.

Первое землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр и соседние страны, включая Ливан и Сирию.

Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, Кипре и Ираке.

По сообщениям государственных СМИ, утром в понедельник в результате мощного землетрясения на севере и западе Сирии десятки человек погибли и сотни получили ранения. Более 200 человек погибли и более 600 получили ранения в сирийских районах Алеппо, Хама и Латакия.

В тему: В ночь на понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло жуткое землетрясение магнитудой 7,4. Это привело к разрушениям и жертвам сразу в нескольких городах, в том числе и в соседней Сирии.