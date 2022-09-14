Жители оккупированных территорий не знали, что Киев выстоял, — ОП

Главное: Михаил Подоляк рассказал, что люди на захваченной РФ части Харьковщины не имели связи с внешним миром. Они даже не знали, что Киев выстоял.

Детали: Жители части Харьковской области, которая находилась под оккупацией российских захватчиков, полгода жили без связи и не подозревали, что Киев выстоял. Об этом рассказал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте в среду, 14 сентября.

Он отметил, что люди на уже освобожденных от россиян территориях полгода жили без электричества, у них не было связи с внешним миром.

Они даже не знали, что оккупантам не удалось взять Киев. Также они не слышали о затоплении крейсера Москва, что Украину поддерживает практически весь мир.

Многие из этих украинцев были вынуждены покинуть дома или работать только за еду. Их запугивали, что если Украина вернется, их расстреляют.

«Но теперь они дома», — подытожил Подоляк.

In occupation...Lived without electricity and communication for six months. Had no idea that Kyiv withstood and the whole world was supporting them. They were forced to leave houses and work for food. Were threatened: «if returns, you’ll be executed». Now they are at home. pic.twitter.com/kEVSEx97n4 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022

В тему: Стало известно, почему россияне бросили свою технику, убегая из Изюма на велосипедах.