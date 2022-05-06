Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда

Главное: Президент Польши Анджей Дуда заявил, что границы между его страной и Украиной фактически не будет. Общая сила Украины и Польши позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу, отметил польский лидер.

Детали: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в обращении к своим гражданам в четверг, 5 мая.

«Между нашими странами — Польшей и Украиной — не будет больше границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — сказал президент Польши.

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