На Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором находились дети

Главное: На Закарпатье в селе Богдан трое подростков зашли на подвесной мост и примерно на середине начали прыгать. В результате мост сильно расшатался и оборвался.

Детали: В селе Богдан Раховского района на Закарпатье оборвался подвесной мост, на котором в это время были трое подростков. Об этом сообщил местный житель Василий Бочкор.

Отмечается, что инцидент произошел 30 января.

На кадрах видео видно, как мальчики заходят на мост и примерно на середине начинают прыгать. В результате мост сильно расшатался и оборвался. Дети упали в реку.

По предварительной информации, один из пострадавших травмировал ногу.

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