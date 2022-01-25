ФОПы едва не прорвались в здание ВРУ. СМИ сообщают о пострадавших

Главное: Несколько сотен малых предпринимателей попытались взять штурмом здание Верховной Рады, после того, как полиция перекрыла им подступы к Офису президента. Но штурм не удался.

Детали: Представители малого бизнеса, которым полиция перекрыла подступы к Офису президента, 25 января пришли под здание Верховной Рады. Они попытались прорвать полицейский кордон и попасть внутрь парламента. Однако полиция оттеснила протестующих, а затем сама перешла в наступление.

При этом пленарное заседание парламента уже закончилось.

Видео места событий также публикует наш канал в Telegram.

По предварительным данным, в результате столкновений в ходе митинга есть пострадавшие (возможно, даже, есть погибщий) и задержанные.

В тему: 25 января 2022 года во время митинга SaveФОП под гостиницей «Киев» произошло столкновение между правоохранителями и митингующими. Представители малого бизнеса протестуют против принятия Верховной Радой Украины решения об обязательной установке регистраторов расчетных операций.